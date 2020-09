Collegno, l’Associazione Savonera in azione per riparare il campanile

In azione per aiutare il campanile a ripartire. L’Associazione Savonera si mette nuovamente in prima fila per dare una mano a chi è in difficoltà. Questa volta, però, ad avere bisogno del loro aiuto è proprio un campanile, che ha necessità di tornare a suonare ogni ora.

Un silenzio costante, dunque, è ciò che attende le campane della Parrocchia Sacro Cuore di Gesù, poiché la scheda madre ed altri suoi componenti, il cui costo di riparazione risulta pari a 3 mila e 500 euro, risultano danneggiati.



Un danno, che per essere riparato, richiede l’impegno e il contributo di chi ne ha la possibilità. Per questo motivo, l’associazione collegnese ha deciso di mettersi in campo nuovamente per prestare il proprio aiuto attraverso nuove iniziative.

L’associazione Savonera ha infatti deciso di cogliere l’appello della parrocchia, organizzando una raccolta fondi, al fine di riparare il campanile.

L’appuntamento è per giovedì 17 alle ore 19, presso la Trattoria del Centro, dove si terrà un aperitivo al tavolo con lotteria a premi, il cui ricavato verrà donato per la riparazione delle campane della parrocchia.

Le novità per i ragazzi collegnesi, però, non finiscono qui, poiché dopo numerosi viaggi, l’Associazione Savonera si sta nuovamente preparando per ripartire prossimamente per portare così il proprio aiuto nelle zone terremotate.