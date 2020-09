Settimo, blocco di cemento di 500 kg cade sui piedi di un operaio: ferito gravemente

Un uomo di circa 60 anni è rimasto gravemente ferito, oggi pomeriggio, per la caduta di un blocco di cemento di 500 chili che si sarebbe sganciato da una gru all'interno di un cantiere, cadendogli sul piede.

L'uomo è stato immediatamente trasportato in ospedale al Cto con l'elisoccorso del 118: non sarebbe in pericolo di vita, ma difficilmente recupererà l'arto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e lo Spresal dell'Asl To4.

L'incidente sul lavoro è avvenuto a Settimo, all'interno di una magazzino che si trova lungo la tangenziale vicino all'uscita svincolo Falchera. L'operaio, che è un dipendente della società autostrade, stava effettuando manutenzioni nel cantiere.