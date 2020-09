La Festa de L'Unità in tour approda a Moncalieri, ma il Pd dimentica Paolo Montagna

La Festa de L'Unità, che in questa fine estate del 2020 è diventata (causa covid) itinerante, approda stasera e domani a Moncalieri. "Prossima fermata circolo Dravelli", come campeggia nelle locandine, dando appuntamento in via Praciosa 11.

I dem arrivano nella quinta città più grande del Piemonte (l'unica in questo momento a guida Pd), a pochi giorno dal voto amministrativo, ma scelgono sorprendentemente di far fare gli onori di casa all'ex sindaca Roberta Meo, invece di 'tirare la volata' a Paolo Montagna, che si ricandida sostenuto dal centrosinistra. Il programma - che si può leggere allegato in basso - non cita mai il primo cittadino uscente.

Il diretto interessato ha inviato una nota dal toni ironico ai vertici provinciali e regionali del partito, sottolineando questa 'dimenticanza', nell'imminenza delle elezioni del 20-21 settembre: "Ciao segretari, scrivo per ringraziarvi di aver scelto Moncalieri come sede, proprio a pochi giorni dal voto più importante nella storia della nostra Città, la prima a guida Pd del Piemonte, per la festa dell’unità".

"Il programma, è tutto un programma", aggiunge però Montagna. "Vi chiedo, se ritenete, di far portare i saluti del sindaco, del candidato sindaco e del Pd di Moncalieri, all’amica e compagna Roberta Meo, come sapete una figura che è rimasta nel cuore dei nostri cittadini".