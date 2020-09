Moncalieri, la lista "Demos" raccoglie il sostegno di Pietro Bartolo

A pochi giorni dall’appuntamento elettorale del 20 e 21 settembre per le elezioni del Sindaco di Moncalieri, la lista Demos raccoglie l’appoggio di un sostenitore di rilievo: Pietro Bartolo, europarlamentare ed ex medico di Lampedusa.

Nel corso dell’evento del 13 settembre a Santa Maria, Bartolo ha speso parole di elogio per il sindaco uscente Paolo Montagna: “E’ una persona straordinaria, che si è circondato di persone altrettanto straordinarie. Come il gruppo di Demos, di cui io faccio parte: una piccola realtà. Ma io ho visto in queste persone quei valori che ci appartengono, che danno un senso alla nostra vita: l’accoglienza, la fratellanza, il rispetto dei diritti umani”.

E riguardo gli ultimi 5 anni a Moncalieri: “Il sindaco ha fatto veramente delle cose grandiose. Certo, c’è ancora da fare. Ma sono sicuro che continuerà, perché è una persona che io stimo molto.”

In ultimo, un appello agli elettori: “Vi chiedo di aiutare Paolo Montagna perché possa continuare a fare quello che ha fatto fino ad adesso, ma anche a migliorare” – e riguardo Demos – “Sicuramente sarà una grande squadra, una squadra vincente.”

A Moncalieri, la lista Demos si presenta con lo slogan “La forza del noi”, per una politica che superi gli individualismi in nome del bene comune. Demos è un progetto civico, capace di raccogliere l’impegno dei cittadini per obiettivi condivisi come la valorizzazione della città e l’attenzione per le fasce più deboli. Capolista è Fabrizio Pollino, educatore di 47 anni.

Insieme a lui si presentano Manuela Alessandria, Caterina Ansaldi, Grazia Maria Baroni, Marco Berardino, Simona Boccioli, Gabriele Galuppo, Cristina Giuccioli, Arianna Italiano, Elio Milano, Ilario Moretti, Fabio Negro, Luigi Panebianco, Mara Pellegrino, Simona Pettineo, Davide Rizzato e Elio Zurletti.