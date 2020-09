Incidente mortale in via Pietro Cossa: vittima viaggiava su uno scooter

Un motociclista, di cui ancora non si conoscono le generalità, ha perso la vita questa mattina in un incidente stradale in via Pietro Cossa, all'altezza del numero civico 205. Era a bordo del suo scooter in direzione corso Appio Claudio e sembra che abbia perso il controllo del mezzo in curva.

Secondo i primi accertamenti della polizia municipale, non risultano altri veicoli coinvolti.

In corso le indagini per chiarire le dinamiche.

**AGGIORNAMENTO**

La vittima è un ragazzo di trent'anni, Izgoun Faouzi, residente a Torino. Guidava un ciclomotore Piaggio Liberty.