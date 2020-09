Referendum: a Torino votano dagli ospedali 6 pazienti Covid, 25 a domicilio

Il corpo votante a Torino è di 690.213 persone, 327.780 uomini e 362.433 donne.

Hanno richiesto, ad oggi, di votare negli ospedali della città 104 elettori, di cui 6 affetti Covid.

I torinesi che sono sottoposti alla quarantena Covid o isolamento fiduciario e che hanno richiesto di votare al proprio domicilio sono 25.

Per dare l’opportunità a tutti questi cittadini, che non possono muoversi di esprimere il voto, il Comune di Torino ha attivato una task force formata da 3 seggi speciali (3 presidenti e 6 scrutatori) che da stamattina si stanno muovendo sul territorio cittadino.

In caso di tessera elettorale smarrita o di tessera elettorale con tutti gli spazi timbrati, gli elettori possono richiedere un duplicato o una nuova tessera ai seguenti uffici:

A) Ufficio Elettorale - Corso Valdocco 20 piano rialzato – domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020, osserverà il seguente orario:

domenica 20 settembre dalle 7.00 alle 23.00

lunedì 21 settembre dalle 7.00 alle 15.00

B) Le seguenti Anagrafi decentrate durante le aperture straordinarie osserveranno i seguenti orari e provvederanno esclusivamente al rilascio delle tessere elettorali nei giorni di domenica 20 dalle 7.00 alle 23.00 e di lunedì 21 settembre dalle 7.00 alle 15.00:

• Circ. 2 - Via Guido Reni, 102

• Circ. 3 - C.so Racconigi, 94

• Circ. 4 - Via Carrera, 81

• Circ. 5 - Via Stradella, 192

• Circ. 8 - Via Campana, 30

• Circ. 8 - C.so Corsica, 55

C) Anagrafe Centrale di Via C. I. Giulio 22 nel giorno di domenica 20 settembre 2020 sarà aperta con orario dalle 7.00 alle 23.00.

Chi è impossibilitato a recarsi negli uffici, può stampare autonomamente il proprio attestato sostitutivo della tessera elettorale valido solo per la votazione del 20 e 21 settembre.

L'attestato sostitutivo di tessera elettorale è in carta libera e non può essere richiesto per gli altri componenti del nucleo familiare.Il servizio è accessibile tramite SPID, TorinoFacile, CIEid, CNS