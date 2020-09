Coronavirus, a Torino positivo un dipendente del Comune distaccato ai servizi elettorali

Un caso di Coronavirus scuote la tornata elettorale torinese: un dipendente del Comune di Torino, distaccato per l'occasione ai servizi elettorali, è risultato positivo al Covid-19.

Stando a una prima ricostruzione, l'uomo avrebbe riscontrato alcuni sintomi e avrebbe quindi deciso di sottoporsi al tampone: l'esito, come sospettato, è stato positivo. Riscontrata la positività, nella giornata di domani i colleghi entrati in contatto con il lavoratore verranno sottoposti a tampone. Da Palazzo Civico fanno sapere che in questi giorni sono state rispettate tutte le forme di contagio previste dal protocollo.