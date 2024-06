Riapre l’anagrafe di via Nizza, Lo Russo: “Terza riapertura: ora facciamo documenti in venti giorni”

Riapre l’anagrafe di via Nizza, Lo Russo: “Ora facciamo documenti in venti giorni”

Sette persone su dieci in un recente incontro con i residenti nel quartiere Nizza Millefonti, avevano espresso al sindaco Stefano Lo Russo (con solita sedia al seguito) la volontà di riaprire l’ufficio anagrafe di via Nizza 168, angolo via Thonon, a pochi passi dalla fermata Spezia della metro. Spazio chiuso dal 2017 dalla giunta Appendino, insieme ad altri presidi di questo tipo.

Dalla carta d’identità al cambio di residenza

Da questa mattina alle 8,30 la sede anagrafica in Circoscrizione 8 ha riaperto i battenti. Qui si potrà fare la carta d’identità, o il cambio di residenza, fino all'emissione dei certificati: questi alcuni tra i servizi per i cittadini garantiti dall'anagrafe.

500 firme

La chiusura, come spiegato dal presidente della Circoscrizione 8 Massimiliano Miano, aveva mobilitato la cittadinanza che in poco tempo aveva raccolto 500 firme per richiedere l’apertura di questo presidio di quartiere.

“Dopo sette anni sciogliamo un nodo per questa area di Città - spiega Miano - come avevamo promesso in campagna elettorale. Così ridiamo dignità al territorio di Nizza Millefonti”.

L’anagrafe di Corso Corsica

Il rappresentante della “otto” precisa poi come l'ufficio di Corso Corsica è chiuso perché “dopo 38 anni la palazzina necessitava di lavori di efficentamento. Una volta ultimati tornerà operativo. L’impegno è di aprire tra un anno”. Gli interventi sono legati a fondi Pnrr.

Terzo ufficio anagrafe riaperto

Durante la scorsa legislatura diversi uffici comunali che si occupavano di pratiche anagrafiche sono stati chiusi. Quello di via Nizza è il terzo riaperto dopo quello nel quartiere Falchera di Piazza Astengo e quello di via Leoncavallo in Barriera di Milano. Resta chiusa, sempre in circoscrizione 8, l’ufficio di Corso Moncalieri 18.

“Abbiamo ridato dignità al sistema anagrafico”

"Eravamo al limite della legalità con tempi per una carta d’identità che arrivavano fino a nove mesi - è il commento del sindaco di Torino Stefano Lo Russo presente all’apertura degli uffici - Il lavoro che abbiamo fatto con i servizi civici ci rende orgogliosi, stiamo lavorando per rendere le nostra anagrafe delle vere e proprie piattaforme per i servizi al cittadino. Passiamo da inaugurare grandi cantieri a riaprire gli uffici chiusi. Torino merita sviluppo, ma anche servizi capillari e diffusi.”

“Il sistema anagrafico era un malato terminale che abbiamo salvato - è il commento dell’assessore ai Servizi Demografici Francesco Tresso - Ora è possibile fare una carta d’identità in venti giorni. La riapertura di via Nizza si inserisce in questo percorso virtuoso.”

