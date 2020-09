Appendino condannata, nella notte sotto il Comune compare lo striscione che inneggia all'Honestà

Blitz di Gioventù Nazionale, movimento giovanile di Fratelli d'Italia, questa notte davanti al Comune di Torino: i militanti hanno affisso uno striscione con la scritta "Honestà, Honestà" con un riferimento piuttosto esplicito alle vicende recenti che coinvolgono la sindaca, Chiara Appendino, condannata a sei mesi per il Caso Ream.



"L'amministrazione grillina e il sindaco Appendino non meritano altro che una sonora risata - dichiara il portavoce di Gioventù Nazionale Salvatore Ardini -. In questi anni sono stati capaci soltanto di rimangiarsi ogni promessa e condannare la città ad una situazione indecente. Periferie abbandonate al degrado, rom che ricevono soldi dal comune per continuare a bivaccare in città, strade e controviali divenuti un percorso ad ostacoli. A chi gli dava degli incapaci i grillini rispondevano di essere "onesti", si è visto come è andata a finire. Vadano a casa".