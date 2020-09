Appendino: "Ricandidarmi? Non escludo nulla. Sono al servizio della città fino all'ultimo giorno di mandato"

"Ricandidarmi? Non escludo nulla, come dicevo fino a qualche giorno fa. Sono al lavoro per la Città e fino all'ultimo giorno metterò tutte le mie energie a disposizione della comunità che rappresento". Il giorno dopo la condanna nel caso Ream, Chiara Appendino non sfugge ai microfoni e agli impegni ufficiali, ma alla cerimonia di inaugurazione degli Stati Generali del Lavoro al Castello del Valentino dribbla ogni commento sull'esito del processo e guarda avanti.

Tra le cose da fare, senza dubbio c'è da compilare una vera e propria "lista della spesa per la città" nell'ottica del Recovery fund e delle risorse che potranno arrivare dall'Europa. "Con Anci già da tempo stiamo ragionando sulle priorità per i Comuni. Sicuramente tra queste compaiono le infrastrutture, quindi la Metro 2, ma anche innovazioni che riguardano la pubblica amministrazione come il digitale, senza dimenticare però la resilienza e l'ambiente".

Infine, sul Referendum. "Credo sia un ottimo risultato - dice Appendino -, anche io avevo votato Sì e l'esito è stato schiacciante. Anche la partecipazione è stata positiva. E ora immagino che a livello nazionale ora ci sarà un ragionamento e un dibattito sulla legge elettorale tra le forze di maggioranza".