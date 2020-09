Corso Sebastopoli, arrestato un rapinatore "fidelizzato": due colpi nella stessa farmacia

Sono circa le 17 quando, in una farmacia di corso Sebastopoli, un cittadino italiano di 53 anni, fingendosi cliente, entra e si avvicina al bancone. Improvvisamente estrae un grosso coltello da cucina, occultato sotto una busta di plastica, e senza proferire parola, lo mostra ai presenti.

Alla vista dell'arma le dipendenti della farmacia urlano, richiamando così l’attenzione del responsabile nel retrobottega. Il cinquantatreenne a questo punto scappa dal negozio, seguito dal proprietario che nel frattempo allerta il 112 Nue. Il reo tenta la fuga salendo su un autobus, ma ben presto viene intercettato da una pattuglia della Squadra Volante.

L'uomo scende dal mezzo, abbandonando intenzionalmente sopra la busta di plastica con il coltello. Il sacchetto viene poi recuperato dagli operatori. L'uomo, in libertà vigilata e con diversi precedenti di Polizia tra cui un arresto per rapina perpetrata alla stessa farmacia, è stato arrestato per tentata rapina e denunciato per porto di armi atti ad offendere.