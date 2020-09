La nuova Yaris Hybrid, icona delle city car

Sintesi perfetta delle precedenti, la quarta generazione riprende il concetto di ‘piccolo genio’ della prima, è più sicura della seconda e più ibrida della terza generazione.

Il legame diretto con la prima Yaris è immediato, dal design originale sono state riprese le linee, ora più moderne e filanti, che lasciano subito il posto ad un modello che è stato completamente riprogettato e rappresenta oggi la massima espressione tecnologica della gamma Toyota.

Yaris è rinnovata in ogni aspetto ed è pronta ancora oggi a porsi come punto di riferimento delle compatte grazie a:

un design dinamico e distintivo con dimensioni compatte (al di sotto dei 4 metri), senza sacrificare lo spazio in termini di comfort degli interni;

la nuova tecnologia ibrida di quarta generazione , in grado di garantire consumi ed emissioni incredibilmente basse (fino a 35,7 km/l e a partire da 64g/km di CO2 (*)), elevate percorrenze di guida a zero emissioni e di veleggiare fino a 130 km/h in modalità elettrica (EV), con una guida piacevole e fluida;

la sua n atività digitale e i sistemi avanzati di connettività;

la gestione integrata dei dati e l’ Hybrid Coach , disponibile sull’app MyT, che monitora le performance in EV e consiglia all’utilizzatore come ottimizzarle, riducendo consumi ed emissioni;

Il pacchetto di sistemi di sicurezza attiva e passiva più completo e avanzato tra le compatte del segmento B, che prevede, per la prima volta in Toyota, la funzione di assistenza alle intersezioni stradali e un airbag centrale progettato per proteggere al meglio gli occupanti in caso di impatto laterale.

WeHybrid

Grazie alla tecnologia presente oggi su Nuova Yaris, Toyota è ora in grado di lanciare un nuovo programma, unico sul mercato, che prende il nome di WeHybrid.

Un vero e proprio “ecosistema” completo di tecnologie e servizi, che ha l’obiettivo ultimo di favorire una mobilità sostenibile a zero emissioni, dove il protagonista è proprio il cliente che utilizza la vettura.

Grazie all’evoluzione tecnologica del sistema Full Hybrid, i clienti potranno visualizzare direttamente sul proprio smartphone attraverso la funzionalità ‘Hybrid Coach’ presente sull’app MyT il tempo ed i km percorsi in elettrico.

La regola è semplice, più i possessori di nuova Yaris viaggeranno in elettrico, maggiori saranno i benefici di cui potranno godere.

WeHybrid Insurance.

Con la Nuova Yaris Hybrid, nasce l’assicurazione più semplice che c’è. Per tutti, indipendentemente dall’età, residenza anagrafica dell’assicurato e dalla classe di appartenenza assicurativa. Con Toyota, il costo dell’assicurazione dipende dal reale comportamento di guida dell’utilizzatore e non dal territorio di residenza.

WeHybrid Insurance offre una copertura RCA completa, il cui premio dipende esclusivamente dal chilometraggio percorso con il motore termico acceso. Infatti, il costo chilometrico, pari a soli 4 centesimi di euro (che diventano 5 attivando anche la copertura Kasko Collision in abbinamento alla RCA), non viene applicato ai chilometri percorsi con l’ausilio del solo motore elettrico che sono, appunto, interamente gratuiti.

Con WeHybrid Insurance, quindi, gli automobilisti che adotteranno uno stile di guida che massimizza l’utilizzo in elettrico, oltre a contribuire attivamente al contenimento di consumi ed emissioni, potranno conseguire dei benefici tangibili sul premio assicurativo e ridurre l’esborso finanziario: il premio infatti non viene pagato in anticipo, ma viene calcolato mensilmente in base alla percorrenza in EV.

Grazie all’evoluzione tecnologica del sistema Full Hybrid che equipaggia la Nuova Yaris, l’utilizzatore potrà ottenere risparmi significativi rispetto ad una polizza tradizionale.

WeHybrid Service.

Elevate percorrenze in EV consentono di minimizzare non solo i consumi e le emissioni, ma anche l’usura di molti componenti della vettura e, quindi, il costo della manutenzione per il cliente. Questo è il motivo per il quale, grazie al programma WeHybrid Service lo stile di guida e la percorrenza in EV consentiranno di beneficiare di sconti e vantaggi sulla manutenzione.

WeHybrid Challenge

Destinato a tutti coloro che acquisteranno la Nuova Yaris, dopo averla prenotata negli scorsi mesi, il WeHybrid Challenge rafforza il patto di fiducia con questi clienti, li rende ambasciatori della tecnologia Full Hybrid di Toyota, e portavoce di una nuova idea di mobilità integrata sul territorio.

In base alla percentuale di percorrenza in elettrico raggiunta, si potranno accumulare dei ‘crediti green’, convertibili in un voucher da spendere su KINTO GO, la piattaforma di mobilità integrata del Gruppo Toyota. Ad esempio, si potrà pagare il parcheggio o acquistare i biglietti per i mezzi di trasporto pubblico o per eventi in una delle 5000 città italiane coperte dal servizio. (info. https://www.toyota.it/toyota-hybrid-challenge ).

L’offerta di lancio

I prezzi di listino rimangono pressoché invariati rispetto alla generazione precedente.

Per la nuova Yaris 1.0L l’offerta di lancio sarà a partire da 13.700€ per la versione Active grazie al contributo di Toyota in collaborazione con i Concessionari fino a 3.500€ in caso di rottamazione.

La formula innovativa PAY PER DRIVE CONNECTED vedrà rate a partire da 125€ e anticipo di 3.930€.

Per la Nuova Yaris Hybrid l’offerta di lancio sarà a partire da 18.300€ per la versione Active, mentre con soli 700€ aggiuntivi sarà possibile passare alla ben più equipaggiata Trend, grazie agli Hybrid bonus, il contributo di Toyota in collaborazione con i Concessionari fino a 3.500€ in caso di permuta o rottamazione, per chi passa al Full Hybrid Electric di Toyota. L’Hybrid Bonus rappresenta l’esempio concreto dell’impegno di Toyota per il rinnovamento del parco auto italiano.

Per la versione ibrida la formula innovativa PAY PER DRIVE CONNECTED vedrà rate a partire da 169€ e anticipo di 3.900€, con 10€ in più sarà possibile passare all’allestimento Trend.

Il PAY PER DRIVE è il programma Toyota che prevede la possibilità di restituire l'auto in qualsiasi momento grazie al Valore Futuro Garantito. La formula CONNECTED inoltre rappresenta il primo prodotto di acquisto legato all’utilizzo effettivo dell’auto. Il cliente, infatti, potrà scegliere da subito i km da percorrere in un anno e adattare nel tempo il piano alle reali percorrenze grazie alla possibilità di personalizzare i pagamenti mensili in base ai chilometri effettivi rilevati attraverso il modulo di trasmissione Data Communication Management installato sulla vettura.

Non manca la nuova formula di noleggio KINTO ONE con canone mensile a partire da 239€ (iva esclusa, 36 mesi e percorrenza di 45.000 km). Un prodotto all inclusive che prevede manutenzione ordinaria e straordinaria, servizi assicurativi e Lojack Classic.