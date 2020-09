Frediani (M5S): "Nel DEFR si prevedano risorse per progetti di ricerca alternativi alla sperimentazione animale"

"Tra gli obiettivi del DEFR 2021-2023 vengano inseriti di progetti di ricerca alternativi alla sperimentazione animale e per la connettività degli istituti scolastici della nostra Regione. E' quanto ho chiesto oggi in Commissione regionale all'assessore alla Ricerca e all'Innovazione Matteo Marnati", ha dichiarato Francesca Frediani, Consigliera regionale del M5S.



"Ho ricordato all'assessore che esiste una legge regionale, presentata da me ed approvata nella scorsa legislatura, che prevede lo stanziamento di fondi per approfondire le tecniche sostitutive e in particolare per formare nuovi ricercatori verso gli studi scientifici più innovativi che non prevedono lo sfruttamento degli animali".

"Cosa intende fare la Regione? Quante risorse sono previste nel DEFR 2021-2023 in questo ambito? Dalla Giunta, ad oggi, non sono arrivate risposte. Inoltre ho chiesto se la REGIONE abbia dato seguito all'ordine del giorno, approvato nel luglio scorso, mirato a promuovere accordi tra enti locali, provider e istituti scolastici per garantire la connessione alle scuole. Anche su questo fronte, silenzio assoluto da parte di Marnati".

"Terremo alta l'attenzione su entrambi i fronti con la convinzione che il Piemonte debba guardare al futuro investendo adeguati fondi in questi ambiti", conclude Frediani.