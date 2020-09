Moncalieri, passeggero rompe vetro dell'autobus: arrestato dai carabinieri

I carabinieri della Compagnia di Moncalieri hanno arrestato un italiano di 51 anni per danneggiamento aggravato e interruzione di pubblico servizio.

E’ accaduto a Moncalieri, in strada Genova, ieri pomeriggio. L’uomo, a bordo dell’autobus GTT linea 45, direzione Torino - Santena, in evidente stato di ebbrezza, ha danneggiato il vetro posteriore del mezzo con il martelletto frangivetro d’emergenza in dotazione del bus.

Il conducente si è fermato e ha fatto scendere i passeggeri e non ha potuto proseguire la corsa fino all’arrivo dei carabinieri. L’uomo è stato fermato e arrestato.