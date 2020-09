Teatro Stabile, salta lo spettacolo che doveva aprire la stagione

Il Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale informa che, in via precauzionale e a tutela e sicurezza della compagnia e di tutti i lavoratori del teatro, non hanno avuto inizio le prove dello spettacolo Uno sguardo dal ponte. Il Teatro infatti è stato informato che una persona esterna alla compagnia e al teatro, a cui è stata diagnosticata la positività al Covid-19, è entrata in contatto, al di fuori dei luoghi di lavoro, con alcuni membri della compagnia stessa 48 ore prima dell’inizio delle prove. Le persone cui si fa riferimento si sono messe immediatamente in autoisolamento. La Presidenza e la Direzione del Teatro Stabile di Torino comunicano pertanto che, a causa della sospensione delle prove, vengono cancellate le repliche dello spettacolo Uno sguardo dal ponte di Arthur Miller, con la regia di Valerio Binasco, programmato al Teatro Carignano di Torino dal 5 al 25 ottobre 2020.

Pertanto lo spettacolo di inaugurazione della Stagione del Teatro Carignano sarà La casa di Bernarda Alba di Federico García Lorca, con la regia di Leonardo Lidi, uno dei più affermati registi della sua generazione, già premiato con prestigiosi riconoscimenti della critica. In scena Francesca Mazza, Orietta Notari, Francesca Bracchino, Paola Giannini, Barbara Mattavelli, Matilde Vigna, Giuliana Bianca Vigogna, Riccardo Micheletti. Lo spettacolo debutterà in prima nazionale al Teatro Carignano dal 20 ottobre all’8 novembre 2020 (anziché dal 27 ottobre all’8 novembre, come precedentemente annunciato).



Info Biglietteria:

Gli spettatori che hanno acquistato i biglietti per Uno sguardo dal ponte potranno recarsi in biglietteria per la sostituzione, entro la data indicata sul proprio biglietto. Per effettuare l’operazione occorrerà presentare l’abbonamento e il tagliando acquistato.

La biglietteria del Teatro Carignano sarà aperta fino a sabato 26 settembre 2020, dalle ore 9.00 alle 19.00. A partire da domenica 27 settembre, l’apertura seguirà invece i seguenti orari: da martedì a domenica, dalle ore 13.00 alle 19.00.

Per informazioni: biglietteria@teatrostabiletorino.it – numero verde 800.235.333.