A Rivalta domenica 27 l'edizione numero 32 della Sagra del Tomino

Domenica 27 settembre, dalle 8 alle 19, in piazza Gerbidi a Rivalta torna l’appuntamento con la tradizione enogastronomica del territorio. Tra nuovi regolamenti e necessità di sicurezza, la Sagra del Tomino, ormai storica manifestazione rivaltese, taglia il traguardo dell’edizione numero 32.

Un anno in più che testimonia come il tomino – prodotto semplice e genuino – rappresenti ormai un’eccellenza di cui essere orgogliosi. Una scelta, quella di concentrare la manifestazione in una sola piazza e in una sola giornata, dettata dall’esigenza di garantire ai partecipanti un accesso controllato e sicuro alla sagra.

Sarà una manifestazione diversa da quella degli anni passati, ma di non minore qualità. Hanno infatti confermato la loro partecipazione le associazioni cittadine, i gruppi storici e di antichi mestieri che con le loro iniziative faranno da cornice agli stand gastronomici e ai laboratori del formaggio.

Presenti in piazza anche punti di ristoro, coltivatori e produttori locali. Non mancheranno, poi, i punti di animazione e di intrattenimento, dove i più piccoli potranno sfidare mamme e papà all’assalto del Castello con la catapulta e con i giochi di logica.

A rendere più interessante e coinvolgente la giornata anche la mostra di trattori d’epoca, la mostra di bonsai, una fattoria didattica e un’esibizione di falconeria.

Tutte le informazioni e le modalità di accesso agli eventi disponibili su www.comune.rivalta.to.it