Musica onirica, il distonirismo in scena con un corso esperienziale a Torino e online

Si terrà Sabato 26 settembre dalle 10 alle 17 il corso di Musica Onirica di Federico De Caroli, compositore e musicista già alfiere del movimento culturale del Distonirismo.

Giunto alla sua seconda edizione, il corso si realizza in doppia modalità: in presenza a Torino (c/o Zip Workspace, Via Belfiore 45A) e in streaming. Con l’obiettivo di promuovere l’integrazione di due linguaggi, quello musicale e quello onirico, nella prospettiva di fornire una chiave di interpretazione ulteriore della realtà, in una prospettiva trasformativa della consapevolezza di sé e del mondo.

L’approccio, anticonvenzionale e originale, è quello della sintonizzazione onirica partecipata, creata appositamente da Federico De Caroli e capace di far coincidere forma e contenuto per uno sviluppo della dimensione esperienziale propria e attivazione dei processi creativi.

In questo innovativo processo di integrazione di linguaggi, De Caroli sarà coadiuvato da Irene Battaglini, Direttore della Scuola di Psicoterapia Erich Fromm di Prato e Padova, psicoanalista e psicoterapeuta che dichiara:

“C’è uno studio alla base di questo progetto che io e Federico abbiamo portato avanti insieme, fatto soprattutto di esplorazione di processi solo apparentemente diversi ma che in realtà hanno moltissimo in comune e sono reciprocamente influenzati: c’è una dimensione di interpretazione simbolica, ma anche un forte ancoraggio alle neuroscienze, alla percezione, e quindi all’esperienza anche fisica del mondo e delle proprie sensazioni. Ci interessava sviluppare un metodo per favorire questa integrazione e metterla al servizio di uno sviluppo di potenziale, di una rottura delle dighe creative, e sono felice di dire che ci siamo riusciti".

"La prima edizione ha ricevuto feedback molto positivi e questo ci ha confermato la necessità di proseguire non solo il progetto del corso, in questa seconda edizione ancora più esperienziale, ma anche il percorso di studio e approfondimento dei metalinguaggi, che portiamo avanti anche con altri colleghi e altre discipline nella Scuola di Psicoterapia Erich Fromm, di cui sono il Direttore”.

Irene Battaglini e Federico De Caroli sono docenti nell’Aula Clinica “Lavorare con il Sogno” della Scuola di Psicoterapia Erich Fromm.

Il corso è aperto a tutti e prevede 20 posti in presenza a Torino oppure la possibilità di seguirlo online da casa.



Info: https://www.polopsicodinamiche.com/corsi/musica-onirica/

Iscrizione: https://polopsicodinamiche.clickmeeting.com/musicaoniricarestart2-0