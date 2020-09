Caso Suarez, la Procura blocca (per ora) l'indagine. Legali Juventus: "Ribadita l'estraneità del club"

La procura di Perugia ha deciso di bloccare a tempo indeterminato tutte le attività d'indagine relative alla vicenda dell'esame di italiano Luis Suarez, il calciatore uruguayano del Barcellona che sembrava prossimo a passare alla Juve.

Lo ha riferito all'agenzia di stampa nazionale il il procuratore capo Raffale Cantone, che ha spiegato che la decisione è legata a quelle che vengono ritenute come 'ripetute violazioni del segreto istruttorio'. Il magistrato, che oggi non era a Perugia, ha già deciso l'apertura di un fascicolo per accertare eventuali responsabilità. L'indagine nei prossimi giorni sarà riprogrammata e riprenderà con tutti gli accertamenti ritenuti necessari dagli inquirenti a chiarire la vicenda.

Intanto in giornata sono stati sentiti a lungo dai pm umbri i legali della Juventus, per chiarire il comportamento tenuto dalla società bianconera. "Si è dimostrato, questa volta, come in tante altre occasioni, che la verità spesso viene alterata, ritagliata, ricostruita e restituita in un racconto che magari serve più al lettore ma che non è la verità", ha dichiarato l'avvocato Luigi Chiappero.

La sua è stata una lunghissima audizione, insieme alla collega Maria Turco, durata quasi otto ore. "Sono grato ai pm di averci chiamato subito - ha aggiunto Chiappero - perché aspettavamo con ansia l'occasione per poter riferire tutto quello che dovevamo in merito ai fatti. Abbiamo ribadito la trasparenza del nostro operato professionale e contribuito in maniera positiva alla ricostruzione dei fatti in un incontri positivo e costruttivo", ha aggiunto l'avvocato Chiappero.

E alla domanda 'la Juve è estranea ai fatti?', ha risposto "ovviamente", cercando di sgombrare il campo da ogni dubbio, dopo quanto pareva emerso a proposito di alcune intercettazioni.