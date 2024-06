Domani riapre l'anagrafe di via Nizza 168: era chiusa da sette anni

Dopo circa 7 anni di chiusura, riapre dal domani, venerdì 28 giugno, la sede dell'anagrafe della Circoscrizione 8 in via Nizza 168.

Situata vicino alla fermata metro Spezia, la sede sarà aperta dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 14.30 e il venerdì dalle 8.30 alle 13.30.

Dalla carta d'identità al cambio di residenza, fino all'emissione dei certificati, sono tra i servizi per i cittadini garantiti dall'anagrafe.

La chiusura nel 2017 aveva portato a una raccolta di 500 firme per riaprirla. “Un impegno che ci eravamo presi in campagna elettorale per garantire un servizio ai cittadini di Nizza Millefonti” commenta il presidente della Circoscrizione 8 Massimiliano Miano.

L’apertura della sede di via Nizza è in concomitanza con la chiusura degli uffici di corso Corsica 55 per lavori legati al Pnrr.

“Chiudiamo con l’impegno di riaprire tra un anno alla fine dei lavori e di mantenere la sede di via Nizza” assicura Miano.