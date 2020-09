Smontavano auto rubate per rivendere i pezzi, carabinieri denunciano tre persone [VIDEO]

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, i carabinieri hanno denunciato 3 persone per ricettazione e riciclaggio in concorso. In particolare, a Leini, in un’autodemolizione, i militari della locale Stazione hanno sorpreso due italiani e un nigeriano, di 39, 49 e 52 anni, abitanti a Venaria, Ciriè e Torino, mentre smontavano e catalogavano le parti meccaniche e di carrozzeria di una Fiat Panda, una Lancia Y e una Fiat 500l, rubate il 22 settembre scorso a Torino.

La Panda, per esempio, era stata rubata in piena notte in via Delleani, poco distante dal Carrefour di corso Monte Cucco.

Le vetture rubate venivano smontate dalla banda e il materiale veniva probabilmente poi ceduto a dei carrozzieri della provincia di Torino che potrebbero aver commissionato i furti.