Protezione Civile, Fondazione CRT apre il nuovo bando per i "cantieri" a difesa di ambiente e territorio

È aperto fino al 30 ottobre il bando “Piccoli comuni - cantieri per l’ambiente e il territorio 2020” della Fondazione CRT, che destina contributi fino a 20.000 euro ciascuno ai Comuni del Piemonte e della Valle d’Aosta con meno di 3.000 abitanti per interventi di tutela del suolo e di riassetto idrogeologico finalizzati ad opere di prevenzione e salvaguardia dell'ambiente.

In particolare, in un'ottica di resilienza e adattamento alle variazioni climatiche locali, verranno finanziati gli interventi per la messa in sicurezza contro i rischi naturali quali alluvioni, frane, smottamenti, con progetti di ripristino dell’alveo dei corsi d’acqua, difesa e consolidamento dei versanti dei fiumi, azioni di prevenzione degli incendi e tutela delle risorse idriche.