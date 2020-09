Ladra di biciclette, ruba il mezzo al proprietario e si dà alla fuga: arrestata

Nella notte di venerdì, una pattuglia del commissariato Barriera Milano è intervenuta mentre stava passando lungo corso Giulio Cesare.



All’incrocio con Lungo Dora Napoli, la pattuglia nota una donna in sella ad una bicicletta mentre pedala a velocità piuttosto sostenuta. Ma ancora più curioso è il fatto che, dietro di lei, un uomo sta cercando di fermarla.



E’ il proprietario del mezzo che, vista arrivare la macchina della polizia, ne richiama l’attenzione. I poliziotti fermano la fuggitiva e raccolgono la denuncia della vittima; pochi minuti prima la donna, insieme ad un complice che nel frattempo era scappato, aveva rubato la bicicletta, legata con una catena alla ringhiera di casa.



La ladra è una cittadina italiana di 51 anni, con molti precedenti di polizia. Considerata la pericolosità sociale della stessa e la flagranza di reato, è stata arrestata per furto aggravato in concorso.