Evasioni carcere Lorusso-Cotugno, Osapp: "Quattro dal 23 ottobre a oggi"

Sarebbero quattro le evasioni dal Carcere Lorusso-Cotugno dal 23 ottobre 2025 ad oggi: tre detenuti erano ammessi al regime dell’articolo 21 O.P. (lavoro all’esterno), mentre uno si trovava in semilibertà.

A segnalare l'accaduto è il sindacato Osapp: "Il detenuto in semilibertà si sarebbe ricostituito il 26 ottobre, mentre un altro è stato catturato ieri presso l’abitazione della fidanzata.

Due detenuti risultano tuttora irreperibili. La situazione del carcere di Torino – e, più in generale, dell’intero distretto Piemonte e Valle d’Aosta – appare ormai in uno stato di completo sfacelo. Possiamo affermare senza esitazione che regna la totale confusione e il disordine organizzativo, a scapito della sicurezza, della legalità e del buon andamento del servizio. Siamo di fronte a un baratro gestionale e operativo che mette a rischio la sicurezza dei cittadini, l’incolumità del personale di Polizia Penitenziaria e la credibilità dell’Amministrazione Penitenziaria stessa. L’OSAPP (Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria) per voce del Segretario Generale Leo Beneduci chiede al Ministro della Giustizia Carlo Nordio di disporre un’immediata ispezione ministeriale per verificare la reale, gravissima e pericolosa situazione in atto presso la Casa Circondariale di Torino e in tutto il distretto piemontese."