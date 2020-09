Expocasa, dopo il debutto entra nel vivo la prima settimana di appuntamenti al Lingotto

Entra nel vivo la prima settimana di Expocasa, la manifestazione dedicata alle idee per l’abitare. Tanti appuntamenti a calendario per questi primi due giorni, un lunedì e un martedì che si riempiono di incontri in affiancamento al percorso espositivo tradizionale, che unisce grandi marchi italiani dell’arredamento alle start up innovative.

Continuano inoltre le consulenze di Incontra l’esperto: lo sportello di CasaClima con orario 17-18,30, dà supporto sui temi del risparmio energetico; A tu per tu con l’ingegnere offre le sue consulenze con orario 17-18,30; e ancora Incontra l’Interior Designer con orario 17-18,30 (mentre martedì solo alle 18,30).

Qui di seguito il programma completo degli eventi di domenica 27 settembre 2020:

APPUNTAMENTI CON IL COINVOLGIMENTO DI CITTA’ DI TORINO

TORINO, LA CASA DELL’ARCHITETTURA – con Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Torino

Lunedì 28 settembre ore 18.30

Massimo Giuntoli, presidente dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Torino, racconterà le trasformazioni urbanistiche di Torino.

TORINO, LA CASA DELLA CULTURA DEL DESIGN – con Circolo Del Design di Torino

Martedì 29 settembre ore 18.30

Multiforme espressione di valori contemporanei, il design rappresenta la risposta creativa in grado di gestire e risolvere problemi complessi: dall’ideazione di nuovi prodotti e servizi all’individuazione di mercati alternativi, dalla capacità di analisi e divulgazione alla rigenerazione urbana fino alla creazione di nuove sintesi tra il locale e il globale, il personale e il comunitario.

Il nuovo Circolo del Design nasce ad aprile 2019 con l’obiettivo di indagare le urgenze legate al tempo presente, rappresentare un punto di snodo per i molteplici attori del settore e operare a favore del territorio. Il trasferimento nell’ampia sede di Palazzo Costa Carrù della Trinità in via San Francesco da Paola 17 vede il passaggio della direzione a Sara Fortunati, già fondatrice nel 2011 di “Operae. Independent design fair”.

Relatore: Maurizio Bazzano Presidente Circolo del Design (Impiegato presso la multinazionale svedese SKF per 14 anni arrivando alla dirigenza del Marketing, nel 1994 ha deciso di aprire un’attività lavorativa indipendente. Da allora è Amministratore Delegato della Marcopolo srl agenzia di comunicazione specializzata nel Business to Business. Nel 2008 fonda con altri tre soci l’associazione Torino Design Week, ora Circolo del Design. L’associazione ha mandato dagli enti finanziatori (Enti Pubblici e Fondazioni) di diffondere la cultura del progetto nel territorio.)

EVENTI SALA RESTRUCTURA

INCONTRA L’ESPERTO CASACLIMA

Lo spazio Incontra l’Esperto CasaClima, gestito dai Consulenti energetici dell’Agenzia CasaClima di Bolzano, offre ai visitatori la possibilità di primi incontri sul tema del costruire sostenibile con un’attenzione particolare alla sostenibilità, all’efficienza e al risparmio energetico, all’ambiente e al comfort abitativo.

A TU PER TU CON L’INGEGNERE

Verrà messo a disposizione dei cittadini presso lo stand dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino un servizio per orientarsi tra le più svariate materie che riguardano il territorio di appartenenza e i problemi della vita quotidiana.

Questa offerta di servizi al cittadino, completamente gratuita, viene offerta dagli Ingegneri che partecipano alle Commissioni dell’Ordine ed ha permesso di avviare negli anni scorsi un progetto di collaborazione che da anni ha portato nelle Biblioteche civiche torinesi la figura professionale dell’Ingegnere.

QUAL È IL VOSTRO SALOTTO DA SOGNO? – con Valentina Piccoli

Lunedì 28 settembre alle 16.30

Quali sono i sogni per il vostro salotto? Basta poco per sentirvi bene rimanendo a casa. Sapersi rilassare è sicuramente un'arte (ndr quello che oggi i Danesi ci vendono come Hygge) ed è accessibile a tutti. Dedicatevi 15 minuti del vostro tempo, staccate la tecnologia e connettetevi con voi stessi. Lasciatevi guidare in un percorso di relax, per sentirvi in pace con voi stessi e capire come il vostro salotto può essere il vostro luogo di perfetto relax

QUAL È IL "VOSTRO POSTO" PREFERITO IN CASA? – con Valentina Piccoli

Lunedì 28 settembre alle 18 e alle 19

Quali sono i sogni per crearvi un posto speciale a casa vostra? Basta poco per sentirvi bene rimanendo a casa. Sapersi rilassare è sicuramente un'arte (ndr quello che oggi i Danesi ci vendono come Hygge) ed è accessibile a tutti. Dedicatevi 15 minuti del vostro tempo, staccate la tecnologia e connettetevi con voi stessi. Lasciatevi guidare in un percorso di relax, per capire come creare il vostro luogo speciale per un perfetto relax a casa.

Area incontri stand Camera di commercio di Torino – Città di Torino

I servizi e gli strumenti di lavoro per il settore casa e ambiente della Camera di commercio di Torino - (Maria Elena De Bonis - Camera di commercio di Torino)

Lunedì 28 settembre

Ore 15.30 - 16.30

Oltre ai compiti istituzionali attribuiti dalla legge, quali la tenuta del Registro FGAS e la pubblicazione del Prezzario delle Opere edili ed impiantistiche, strumento di lavoro fondamentale per il settore edile, la Camera di commercio di Torino ha creato specifici servizi di prima informazione online: uno dedicato ai consumatori ed uno rivolto alle imprese soggette agli adempimenti previsti in materia ambientale. Vengono inoltre organizzate, anche in collaborazione con altri Enti ed istituzioni, locali e nazionali, specifiche iniziative divulgative e formative al fine di incentivare lo sviluppo di buone pratiche commerciali ed informare gli operatori sulle più recenti novità normative.

Abitare Sostenibile Sicuro Smart e con attenzione agli aspetti Sanitari (LAS4) - (Andrea Talaia - Presidente Comitato LAS4 | Sergio Blazina - USR |Barbara Azzarà - Città metropolitana di Torino |Rosella Seren Rosso - Istituto Erasmo da Rotterdam |Cristina Coscia - Ordine degli Architetti di Torino |Luisa Roccia - Collegio Geometri di Torino)

Martedì 29 settembre

Ore 17 – 18 Laboratorio

Un tema di grande attualità nel dialogo costante tra studenti, professori e professionisti, per promuovere fin dai banchi di scuola la conoscenza e l’utilizzo delle soluzioni più innovative e attente all’ambiente.