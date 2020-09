Inaugurata la nuova sede di Fratelli Basile: “Annunciamo l’accordo con Bmw, nel 2021 al via la scuola di carrozzeria” [VIDEO]

“Il sogno è diventato realtà, perché a noi piace fare le cose bene e questa volta l’abbiamo fatta davvero grossa”. E’ con una grande festa che i fratelli Basile hanno inaugurato sabato la nuova sede della loro carrozzeria, in via Marchesi 9, a Collegno.

Uno spazio ampio e moderno, in grado di fornire ai clienti una vasta gamma di servizi ha accolto gli invitati al “day 1” di questa nuova avventura. Con la voglia di migliorarsi costantemente, Mattia e Alessandro, i fratelli Basile, hanno deciso di dare un nuovo impulso alla loro attività imprenditoriale, scegliendo una nuova location per alzare ancora l’asticella e gli standard della storica carrozzeria di famiglia. Traguardo raggiunto? In parte, perché i fratelli Basile guardano già al futuro: “Nel giro di pochi mesi, entro ottobre, monteremo tutta la linea di revisione nuova e soprattutto diventeremo una carrozzeria approvata Bmw: è un grandissima soddisfazione” racconta Mattia.

“Ci siamo posti un obiettivo importante. Abbiamo sempre pensato che la formazione fosse importantissima e pertanto abbiamo deciso di creare noi lavoro a tutti gli effetti: crediamo che il cambio generazionale in questo mestiere manchi e vogliamo dare il nostro contributo alla città di Torino e alla città di Collegno. Per questo nel 2021 fonderemo la scuola di carrozzeria” annuncia Alessandro.

Soddisfatto anche Francesco Casciano, sindaco di Collegno: “Diamo il benvenuto ai fratelli Basile. Collegno si arricchisce di un nuovo progetto innovativo nel campo dell’auto, un vero e proprio centro multiservizi. Qui ci sarà tutto”. Il primo cittadino accoglie a braccia aperte una nuova e ambiziosa attività imprenditoriale nella sua cittadina: “Questa carrozzeria è una scommessa innovativa che guarda al 2021, è un disegno imprenditoriale contemporaneo. Vi accogliamo sapendo che qui si può crescere producendo buon lavoro e buoni servizi”.

Per informazioni:

Carrozzeria Fratelli Basile

Via Marchesi 9

10093 Collegno

Tel. 011.455.11.25

Email. info@carrozzeriafratellibasile.it

www.carrozzeriafratellibasile.it