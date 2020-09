Nichelino corre incontro agli amici a quattro zampe: due aree cani saranno dotate di fontane

Ci sono voluti dieci anni, ma alla fine si è arrivati ad una positiva soluzione, che sarà apprezzata soprattutto dagli amici a quattro zampe: due aree cani a Nichelino saranno dotate di fontane, per consentire agli animali di potersi abbeverare.

L’iniziativa, fortemente voluta dall’assessore alle politiche animaliste Fiodor Verzola, riguarderà le aree di via Paesana e via Pracavallo. “Non è stato semplice, perché l’accesso all’acqua era di difficile collegamento, ma con qualche sforzo siamo riusciti a risolvere un problema non da poco che, con l’estate e le temperature più alte, causava disagi notevoli”.

“Verrebbe da domandarsi il perché chi ha installato queste aree cani nelle amministrazioni passate non abbia mai pensato ai danni che queste mancanze avrebbero potuto arrecare ai quattro zampe del territorio”, si è domandanto polemicamente Verzola, aggiungendo. “Questa è la differenza tra chi fa politiche per gli animali seriamente e chi lo fa soltanto per facciata”, prima di ringraziare “gli uffici preposti per il lavoro profuso per trovare una soluzione concreta e duratura al problema”.

Infine, l’assessore ha informato che, nei prossimi giorni, “insieme ai tecnici comunali attueremo un sopralluogo in ogni area cani di Nichelino per raccogliere critiche e consigli direttamente dai fruitori”. Insomma, sta per partirte una sorta di “area cani in tour 2020”, come ha detto Verzola.