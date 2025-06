Federcasa spegne 75 candeline nell'assemblea nazionale dei soci ad Ancona: novità social e bilancio sano [FOTO E VIDEO]

La mattina dopo il convegno di Federcasa si è svolta l'assemblea nazionale a Portonovo, vicino Ancona. Ieri, l'incontro con la politica alla presenza di parlamentari, europarlamentari, membri del Governo - anche il collegamento del Ministro Matteo Salvini - e il saluto del sindaco di Ancona e vicepresidente ANCI Daniele Silvetti e il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli. Il convegno è stato anche l'occasione per salutare ufficialmente il nuovo Presidente di Housing Europe Marco Corradi, suggerito da Federcasa e primo italiano dopo decenni alla guida dell'associazione europea delle federazioni ed enti nazionali dell'housing sociale.

"Andiamo ad approvare un bilancio consuntivo del 2024 che vede il cavallo delle due gestioni - ha spiegato il presidente di Federcasa Marco Buttieri -. Bilancio che vede una federazione sana, perché abbiamo un patrimonio netto importante e che vede un avanzo di bilancio limitato, dovuto al fatto che abbiamo scelto di accantonare al fondo rischi per i crediti esigibili e inesigibili tutte le somme possibili".

L'assemblea nazionale è stata la prima del 2025, anno in cui l'ente spegne. Per l'occasione sono stati presentati i profili social della federazione, che sbarca su, e premiati i presidenti passati.- ha commentato Buttieri -

L'incontro tra i soci è stata anche l'occasione per salutare l'ultima regione associata in Federcasa con l'ingresso di AREA Sardegna. Presente la giunta quasi al completo: Francesca Tosolini, presidente di IPES Bolzano e alla sua prima assemblea come vicepresidente; Marco Bertuzzi, Presidente di ACER Bologna; Pietro Augusto De Nicolo, Amministratore Unico di ARCA Puglia Centrale; Leonardo Impegno, Consigliere di ACER Campania; Antonio Parolini, Amministratore Unico di ARTE Imperia; Angelo Salvatore Sicali, Presidente di IACP Catania e il nuovo membro Mauro Dal Zilio, Presidente di Ater Treviso, oltre al padrone di casa, il Presidente di ERAP Marche Saturnino di Ruscio.