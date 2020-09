Ottobre in rosa, a Torino tante iniziative per il mese della prevenzione del tumore al seno

Torino si veste di rosa e lo fa per una causa nobile: ottobre rosa, il mese della prevenzione del tumore al seno.

L’iniziativa, promossa da Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro, Fondazione Medicina a misura di Donna, GADOS, LILT Torino e Dragonette Torino e patrocinata dalla Città, mira a sensibilizzare la cittadinanza circa l’importanza della prevenzione nella lotta al tumore al seno. In Italia, infatti, sono oltre 52mila le donne colpite da questa neoplasia contrastabile.

Tanti gli eventi proposti nel corso di tutto il mese. Tra queste spicca l’accensione della Mole, che nella notte tra l’1 e il 2 ottobre si illuminerà di rosa e la camminata/corsa al parco del Valentino, in programma domenica 18 ottobre, alle ore 10.

“Life is Pink”, invece, è la campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi promossa dalla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro volta a finanziare una campagna di screening gratuiti all’istituto di Candiolo per combattere i principali tumori femminili. Gli appuntamenti principali dell’iniziativa sono la Pro-Am della speranza il 13 ottobre e il brunch al bar Cavour, capaci nel 2019 di raccogliere 130.000 euro.

In un’epoca contraddistinta dalla pandemia, la quantità di molti esami si è fortemente ridotti a causa di lunghi tempi d’attesa. Ecco perché Ottobre rosa può rappresentare un momento importante per far ripartire con forza la prevenzione del tumore al seno.

“La città vi è vicina, vi auguriamo un buon lavoro in questo mese: cercheremo di essere presenti per testimoniare la vicinanza e il ringraziamento per quello che fate” è l’augurio rivolto alle associazioni partecipanti da Sonia Schellino, vice sindaca della Città di Torino.