Champions League, la Juve pesca il Barcellona. Sarà grande sfida Ronaldo-Messi

Cristiano Ronaldo contro Leo Messi: i due super campioni si ritroveranno in campo, ovviamente da avversari, e sul palcoscenico più importante: la Champions League. E non importa se saranno "soltanto" i gironi. Questo ha detto l'urna di Ginevra, che alla Juventus ha accoppiato, nel gruppo G, proprio i blaugrana del Barcellona. Per una sfida "amarcord" per Pjanic e Arthur, protagonisti dello scambio dell'estate.

Per i bianconeri, che erano testa di serie, gli altri avversari saranno Dynamo Kiev e Ferencvaros. Come sempre , andranno agli ottavi le prime due. La terza sarà ripescata in Europa League.

Guardando le altre italiane, l'Inter è finita nel girone con il Real Madrid, Shakhtar Donetsk e Borussia Mönchengladbach, l'Atalanta sfiderà Liverpool, Ajax e Midtjylland, mentre la Lazio se la vedrà con Zenit, Borussia Dortmund e Bruges.

I calendari della Champions, con i dettagli di chi giocherà prima e chi dopo, chi in casa e chi fuori, saranno stilati soltanto domani.