Città metropolitana, parte la consultazione dei territori verso il Piano Strategico 2021-2023

Mercoledì 7 ottobre alle 17 è in programma il primo di una serie di incontri territoriali online che figurano tra la fasi salienti dell’elaborazione del nuovo Piano Strategico Metropolitano 2021-2023, per redigere il quale la Città Metropolitana di Torino si avvale del supporto tecnico del Politecnico di Torino e della Fondazione Links.

- incontri territoriali online, il primo dei quali è appunto in programma il 7 ottobre, con la partecipazione della Sindaca metropolitana Chiara Appendino. Seguiranno altri 11 incontri rivolti alle Zone omogenee nella seconda metà di ottobre e un incontro conclusivo per la restituzione dei risultati all’inizio del 2021

Per divulgare i contenuti che saranno oggetto della consultazione verrà aggiornata la sezione del sito Internet www.cittametropolitana.torino.it dedicata al Piano strategico metropolitano, in cui sarà inserito il questionario

Come sottolinea il Consigliere metropolitano delegato alla pianificazione strategica, Dimitri De Vita, “le funzioni che la legge 56 del 2014 attribuisce alle Città metropolitane vi è la cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano, a cui corrisponde la funzione fondamentale di adozione e aggiornamento annuale del piano strategico triennale del territorio metropolitano, che costituisce atto di indirizzo per l'ente e per l'esercizio delle funzioni dei Comuni e delle Unioni di comuni compresi nel territorio, anche in relazione all'esercizio delle funzioni delegate o assegnate dalle Regioni. Il Piano strategico metropolitano è dunque l'atto di indirizzo e di programmazione per lo sviluppo sociale, economico e ambientale del territorio metropolitano“. Definisce gli obiettivi generali, settoriali e trasversali di sviluppo per l'area metropolitana e individua le priorità di intervento, le risorse necessarie al loro perseguimento, i tempi e il metodo di attuazione, nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale, richiamati dall’articolo 7 dello Statuto metropolitano.