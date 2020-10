Petrarulo: "A che punto sono i progetti per la stazione di Porta Susa?"

Era del 2018 la notizia che il colosso svedese IKEA avesse comprato la vecchia Stazione di Porta Susa per trasformarla in un albergo di lusso.

Ad ora la situazione risulta immobile: la vecchia stazione è abbandonata e fatiscente, sporcizia ovunque, rifiuti di ogni tipo, erbacce altissime e tracce di clochard che probabilmente trovano rifugio per la notte.