Reale Mutua Fenera Chieri ‘76-Igor Gorgonzola Novara, il derby va in scena domenica

Un derby speciale, per molte ragioni. Si presenta così la sfida fra la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 e l’Igor Gorgonzola Novara che domenica, 4 ottobre, alle ore 18,30, per la terza giornata segnerà il debutto stagionale in campionato al PalaFenera della squadra di coach Bregoli.

La novità della vigilia è che il PalaFenera sarà parzialmente riaperto al pubblico e sarà consentito l’accesso a 200 spettatori.

In particolare il d.P.C.M. del 7 agosto 2020, prorogato con d.P.C.M. del 7 settembre, dispone all’articolo 1, comma 6, lettera e, che a decorrere dal 1° settembre 2020 è consentita la partecipazione del pubblico a singoli eventi sportivi, che non superino il numero massimo di 1000 spettatori per gli stadi all’aperto e di 200 spettatori per impianti sportivi al chiuso, così come anche di recente confermato dal Comitato Tecnico Scientifico.

La presenza di pubblico è comunque consentita esclusivamente nei settori degli impianti sportivi nei quali sia possibile assicurare la prenotazione e assegnazione preventiva del posto a sedere, con adeguati volumi e ricambi d’aria, nel rispetto del distanziamento interpersonale, sia frontalmente che lateralmente, di almeno 1 metro con obbligo di misurazione della temperatura all’accesso e utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie.

La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 potrà così fornire un pass d’ingresso sia agli sponsor sia ai vecchi abbonati che hanno esercitato diritto di prelazione ed eccezionalmente godranno di posto numerato anche in gradinata oltre che in tribuna. Un’eventuale rimanenza di posti disponibili – in ogni caso, pochi – verrà comunicata sul sito www.chieri76.it e sui canali social del club, indicando le modalità di prenotazione dei biglietti.

Tantissimi anche i temi di interesse da un punto di vista agonistico, che resta ovviamente il piatto forte del quarto derby in A1 fra queste due società, con un bilancio complessivo di due vittorie a una per Chieri che si è aggiudicata i due ultimi confronti giocati nel 2019. Con Novara a riposo nella prima giornata, e Chieri nella seconda, entrambe le squadre arrivano alla sfida forti di una vittoria per 3-0: le biancoblù in trasferta a Perugia, le gaudenziane in casa con Bergamo. Chieri e Novara sono anche accomunate dall’eliminazione in Supercoppa per mano di Busto Arsizio, rispettivamente nei quarti di finale e in semifinale. Una sola ex in campo: Francesca Bosio. Le ragazze di Bregoli e quelle di Lavarini si erano già affrontate in amichevole il 23 settembre pareggiando 2-2, ma questa sarà sicuramente una partita diversa.