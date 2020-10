Accademia di Medicina di Torino: il 13 ottobre confronto sul tema “Ossigenoterapia iperbarica e necrosi avascolare ossea"

Si svolgerà nell'aula magna di via Po 18, a Torino, con possibilità di seguire a distanza la conferenza collegandosi al sito www.accademiadimedicina.unito.it. Lidio Maffi spiega in un articolo apparso su “Torinomedica.com" come l’ossigeno puro “assunto a pressioni superiori a quelle atmosferiche in speciali ambienti chiamati camere iperbariche stimola il ripristino delle normali funzioni fisiologiche accelerando la guarigione e promuovendo la rivascolarizzazione delle aree ipoperfuse o ischemiche".