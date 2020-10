Wellness@work, UniTo dà la "pagella" alla salute e agli stili di vita dei suoi docenti

Il progetto si chiama "Wellness@work for Unito" e l'ambizione è di trasformarsi in una buona pratica utilizzabile e applicabile anche in altri contesti. Il risultato dei test, che saranno effettuati a cadenza regolare ogni quattro mesi, fornirà un punteggio in grado - col tempo - di garantire il controllo dell'andamento della salute degli utenti. I parametri saranno la forza della mano e delle gambe, la flessibilità, l'equilibrio, il fitness cardiovascolare e la capacità di movimento fine delle dita.