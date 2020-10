Con _resetfestival tornano a Torino gli “effetti collaterali” della musica

“Può causare effetti collaterali”: il claim riassume alla perfezione il concept di _resetfestival, la rassegna che fa incontrare gli artisti emergenti con i vari ambiti dell'innovazione musicale. La 12° edizione è in programma a Torino (da Off Topic in Via Pallavicino) dal 5 al 10 ottobre ed è organizzata da The Goodness Factory in collaborazione con fondazione Piemonte dal Vivo, con il sostegno di Compagnia di San Paolo e Fondazione Crt e con il patrocinio di Città di Torino, Città Metropolitana e Regione Piemonte.

Il festival è cresciuto costantemente negli anni: “Ci portiamo dietro – dichiara il fondatore di The Goodness Factory Daniele Citriniti – l'esperienza e il percorso di musicisti immersi in una comunità di altri musicisti: da questo si è generata autonomamente una comunità in grado di attrarre fino a 500 proposte di progetto. Reset è una scatola, un contenitore che può ospitare artisti che credono davvero di poter far parte della nostra vetrina”.

Uno dei punti di forza di _reset è rappresentato dalla formazione (da lunedì 5 a giovedì 8): torneranno anche quest'anno, infatti, i _rehub. Il più suggestivo è sicuramente quello della produzione creativa, dove quattro progetti artistici avranno la possibilità di rielaborare propri brani inediti con il supporto del produttore Ale Bavo, della scrittrice Valentina Farinaccio e di musicisti del calibro di Samuel, Marina Rei, Margherita Vicario ed Eugenio Cesaro. Altri due _rehub saranno dedicati a giornalisti e tecnici.

Interessante anche la sezione talk, sviluppata in collaborazione con Biennale Democrazia, che vedrà la partecipazione di Roy Paci, Nicola Di Fino, Giovanni Truppi e Aboubakar Soumahoro. Non mancheranno nemmeno i concerti live, curati da Glocal Sound: più di venti musicisti emergenti appositamente selezionati si alterneranno sul palco di Off Topic nelle giornate di venerdì 9 e sabato 10 (dalle 17.30 alle 20.30).

Da ieri, infine, è visitabile la mostra “Dipingere una canzone”, con le opere realizzate da Andrea Spinelli per il videoclip della cover di Piazza Grande interpretata da Tosca e Silvia Pérez Cruz.