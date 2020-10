Coronavirus, boom di positivi (279), ma sono tanti gli asintomatici (212). E calano i ricoveri

Boom di piemontesi positivi al Covid-19, nelle ultime 24 ore, ma sono sempre tantissimi i pazienti che non presentano sintomi: il rapporto è di 212 su 279, mentre sono 59 le persone che sono guarite (25 a Torino e provincia), accompagnate da altre 392 che invece sono in attesa del secondo tampone negativo e dunque da considerare "in via di guarigione".



Lo dicono i dati appena elaborati dall'Unità di Crisi della Regione, con una cifra che complessivamente arriva a 27.175 persone che sono uscite dal contagio. Di questi, 14.309 sono a Torino.

I decessi restano invece 4166, di cui 1840 a Torino, mentre salgono oltre quota 36mila (36.010 per la precisione) le persone che da inizio pandemia sono risultate positive al Covid.



Tra i nuovi "positivi", oltre agli asintomatici, si segnalano 60 persone presenti in Rsa, 27 in ambito scolastico, mentre nella sola città di Torino si arriva a sfiorare dallo scorso febbraio i 18mila contagi (17.990 per la precisione).