Carignano, ottima partenza per il sondaggio che dà la parola ai giovani

Sono già più di 350 le risposte raccolte di chi ha accettato l’invito a raccontare, rispondendo alle domande del questionario on line, cosa significa vivere da giovani a Carignano.

Il gruppo promotore – composto da un nutrito numero di giovani – ha deciso perciò di prolungare al 31 ottobre la scadenza, per permettere ancora ad altri di partecipare.

Il questionario si trova on line e si può compilare, in forma anonima, usando lo smartphone, il tablet o il computer.

Con un semplice clic sull’URL o inquadrando il QR Code che vengono passati attraverso i social o gli altri mezzi di informazione, si viene condotti alla pagina di apertura. In pochi minuti si possono dare risposte su studio/lavoro, interessi, sport, tempo libero, strutture e iniziative cittadine. Dall’elaborazione delle risposte si potranno ricavare informazioni preziose sul rapporto dei giovani con la città. I risultati saranno presentati alla cittadinanza in un’iniziativa pubblica prevista per entro la fine dell’anno.