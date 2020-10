Lotta riders, i sindacati contestano il nuovo contratto: “Le condizioni sono peggiorate”

La lotta rider torna a scuotere gli animi a Torino. A tre settimane dal contratto nazionale siglato da Assodelivery e Ugl, i sindacati Cgil, Cisl e Uil hanno contestato con forza l’accordo stipulato di fronte a uno dei luoghi simbolo della Torino che guarda al delivery: il McDonald di piazza Statuto, da cui ogni giorno partono centinaia di fattorini.

Per i sindacati il contratto siglato è un accordo di dubbia legittimità, che invece di migliorare le condizioni dei riders italiani le peggiora. Per Cgil, Cisl e Uil, infatti, il patto è stato ratificato da “un sindacato di comodo, a vantaggio delle aziende ed escludendo il sindacato confederale che stava svolgendo una trattativa presso il Ministero del Lavoro”.

Tra i punti contestati la reintroduzione del pagamento a cottimo: “I 10 euro all’ora sono riferiti a un’ora impiegata tutta nel fare consegne, pertanto non è detto che per un’ora si guadagnino 10 euro”. Ai riders, inoltre, sarebbe stato negato l’accesso ai diritti del lavoro subordinato, in quanto qualificati come lavoratori autonomi e assunti con collaborazioni occasionali e partite iva. Contestata anche la maggiorazione: quella prevista per legge tra l’1 e le 7, secondo i sindacati, non porterebbe ad alcun aumento viste le poche consegne effettuate in quella fascia oraria.

Le richieste di Cgil, Cisl e Uil? In primis l’applicazione delle tutele previste dalla contrattazione collettiva nazionale della logistica e trasporto merci del 2018, un orario minimo garantito settimanale e la contrattazione dell’organizzazione del lavoro. Indispensabile poi l’inquadramento come lavoratori subordinati e la rappresentanza sindacale.

“Noi ci battiamo perché i riders non siano più lavoratori invisibili e sfruttati, ci battiamo contro il caporalato e il lavoro irregolare” attaccano i sindacati. Il presidio verrà replicato nella giornata di domani, davanti al McDonald di via Livorno.