Magliano (Moderati): "Corso Bramante 15/17, quanti interrogativi ancora senza risposta"

"Corso Bramante 15/17: dove fino a pochi anni fa si trovava una concessionaria Fiat, vedremo presto un nuovo ipermercato (Esselunga) dentro lo stesso edificio dov'è già presente Carrefour: sarà in grado il tessuto commerciale del quartiere di assorbire il colpo?", si domanda Silvio Magliano, capogruppo dei Moderati in Consiglio comunale a Torino.

"Sono a rischio posti di lavoro? Quanti? Possiamo liquidare come prive di fondamento, in maniera inequivocabile e convincente, le voci che farebbero pensare a una presenza di amianto? Se invece questo pericoloso materiale è davvero presente, lo è in che quantità? Dai necessari lavori di rifunzionalizzazione della struttura possono nascere, come temono i residenti, rischi di inquinamento atmosferico e di falda? Questi e altri interrogativi rivolgerò prossimamente alla Giunta in Sala Rossa: ho infatti appena presentato un'interpellanza sul progetto di rifunzionalizzazione con ristrutturazione edilizia e cambio di destinazione d'uso del fabbricato esistente".

"Il provvedimento è stato approvato in Sala Rossa con i soli voti dei 5 Stelle: quegli stessi 5 Stelle che, cinque anni fa in campagna elettorale, ben diversamente promettevano di comportarsi in tema di tutela del piccolo commercio. Mesi fa un'interpellanza sullo stesso argomento fu presentata e discussa da parte di Diego Giacobbi, residente molto attivo che continua a occuparsi del tema: mi auguro che, questa volta, le risposte dell'Amministrazione siano più convincenti e puntuali di quelle fornite nel 2019".