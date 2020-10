Ravetti (Pd): "La Commissione Ambiente deve approfondire la questione dell'ampliamento di specifiche produzioni della Solvay"

“Ho inviato una lettera al Presidente della Commissione Ambiente del Consiglio regionale per evidenziare la necessità di approfondire, per gli aspetti di competenza del Consiglio, gli effetti della recente approvazione di un ampliamento per specifiche produzioni dello stabilimento Solvay sito presso la frazione di Spinetta Marengo in Alessandria” spiega il Consigliere regionale del Partito Democratico Domenico Ravetti.

“Questa necessità – prosegue Ravetti - nasce dalla lettura dei giornali locali che sottolineano il diffondersi di una forte preoccupazione tra gli abitanti del territorio interessato riguardante i limiti delle emissioni di sostanze nell'ambiente circostante”.

“Un approfondimento del tema in Commissione avrebbe l’obiettivo di attivare una relazione, possibilmente rassicurante, con la popolazione e proprio a tal fine sarebbe opportuno convocare il Direttore Generale di Arpa Piemonte, Agenzia regionale che svolge un ruolo di primo piano nella previsione, prevenzione e tutela ambientale, per avere un quadro normativo preciso e per raccogliere dati sulle attività di monitoraggio pregresse e sugli impegni futuri".

"Data l’importanza della vicenda, uspico di ricevere una risposta positiva in tempi rapidi” conclude il Consigliere Ravetti.