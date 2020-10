Viabilità, chiusure stradali sulla sp. 32 della Valle di Viù e sulla sp. 114 di Superga

La Sp. 32 della Valle di Viù nel tratto compreso fra l'abitato di Margone e il Lago di Malciaussia è una strada di alta montagna, caratterizzata da un andamento molto tortuoso e con carreggiata di limitata larghezza che sale fino al Lago di Malciaussia (quota 1805 m. s.l.m.); nella stagione invernale, in considerazione della geometria e altimetria della strada, unitamente alla presenza di valloni con frequenti fenomeni valanghivi, non è possibile attuare il servizio sgombro neve in sicurezza.

Nel tratto compreso tra il km. 32+500 (loc. Margone) e il km. 37+160 (lago di Malciaussia) in territorio del comune di Usseglio, la circolazione stradale sarà sospesa per tutti i veicoli a partire dal 6 ottobre 2020.

Per lavori urgenti di sostituzione della condotta idrica per la perdita di una condotta la Sp.114 “di Superga” nel territorio del Comune di Baldissero Torinese sarà chiusa al traffico dal km 0+600 al km 1+100 dal 5 al 10 ottobre, dalle ore 08:30 alle ore 17:30, per al massimo 2 giornate lavorative per tutti i tipi di utenza, eccetto mezzi di soccorso e residenti, con deviazione del transito su strade limitrofe.