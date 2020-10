La Venaria Reale in festa per Terra Madre Salone del Gusto

Domenica 11 ottobre 2020 la Reggia di Venaria celebra l’inizio di Terra Madre Salone del Gusto con una giornata speciale nei suoi meravigliosi Giardini.

A partire dalle ore 10.30 è possibile visitare il Potager Royal accompagnati dai giardinieri della Reggia e dai formatori di Slow Food. Alle ore 12, i Giardini di fronte alla Sala di Diana ospitano un concerto speciale dell’Orchestra Terra Madre: comunità artistica e musicale internazionale, diretta da Simone Campa, che per l’occasione vede coinvolti 10 musicisti provenienti da Africa, India, Europa, Sud America e Medio Oriente.

Il concerto viene anche trasmesso in diretta streaming sul sito e sulle pagine social della Reggia di Venaria. A partire dalle 11 il Boschetto delle curiosità botaniche e il Patio dei Giardini ospitano alcuni produttori della rete di Slow Food che propongono in assaggio e in vendita le loro specialità. Alle 13 lo spazio si anima con un aperitivo in musica che riunisce l’Orchestra Terra Madre e i produttori. Per l’occasione, la caffetteria della Reggia propone ai visitatori panini realizzati con prodotti selezionati e proposti da Slow Food.

Nel corso della giornata i formatori di Slow Food animano i Laboratori "Alla scoperta della biodiversità".