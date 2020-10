Numerose sono le attrazioni da vedere nella città partenopea. Quali sono le bellezze architettoniche e i migliori monumenti? Se si ha intenzione di visitare Napoli bisogna prima informarsi su qual è il migliore quartiere dove dormire a Napoli . Una volta capito il luogo adatto alle proprie esigenze vediamo qui una guida che vi spiega quali sono i monumenti più visitati di Napoli.

Migliori monumenti di Napoli

Sono molti i monumenti che fanno di Napoli una delle città più belle e importanti d’Italia. Nelle prossime righe partiremo alla scoperta di quelli più significativi per il patrimonio storico e culturale del capoluogo campano. Di seguito, un viaggio esplorativo tra le bellezze monumentali più interessanti di Napoli.

Duomo di Napoli

Il Duomo di Napoli è il maggior luogo di culto cittadino. Conosciuto anche come Cattedrale di Santa Maria Assunta, la notorietà di questo posto si estende a tutto il resto d’Europa. È qui, infatti, che annualmente avviene il miracolo di San Gennaro, Santo Patrono della città: il fenomeno dello scioglimento del sangue è un evento che sta molto a cuore alla comunità di fedeli partenopei.

La Cattedrale, ad ogni modo, è apprezzabile anche da un punto di vista laico. La chiesa è infatti un perfetto esempio dello stile architettonico gotico-rinascimentale.

Castel dell’Ovo

Al Castel dell’Ovo si lega una curiosa leggenda cittadina. Secondo la comunità napoletana, infatti, nella roccaforte di ergerebbe un uovo d’oro, nascosto da Virgilio, dal quale dipenderebbe la sorte di Napoli. Il Castello appare perfettamente inserito nella cornice del Golfo di Napoli, dove si erge con imponenza e orgoglio.

Fontana del Gigante

Poco distante da Castel dell’Ovo, e più precisamente in via Partenope, si trova la Fontana del Gigante. Parliamo di una fontana scultorea tra le più interessanti della città. La costruzione della stessa risale al all’inizio XVII secolo e si distingue per la presenza di archi e pilastri imponenti che sorreggono l’interna struttura. All’apice di ogni arco si possono osservare gli antichi stemmi dei viceré.

Palazzo Reale

Tra le architetture monumentali più note di Napoli non possiamo non menzionare Palazzo Reale, che si trova in Piazza del Plebiscito e si affaccia su piazza Trieste e Trento. L’edificio venne costruito alla fine del Cinquecento per volere del vicerè Fernandez Ruiz de Castro, che volle dare a Filippo III una bellissima residenza in cui soggiornare.

Statua equestre di Carlo III di Borbone

In Piazza del Plebiscito grande attenzione meritano anche le statue equestri. La prima è quella dedicata a Carlo III: un’opera che sta a celebrare il ritorno della dinastia borbonica dopo la caduta di Napoleone.

La statua venne realizzata da Antonio Canova fra il 1816 ed il 1822.

Statua equestre di Ferdinando I

La seconda statua da poter osservare è quella dedicata a Ferdinando I. Solo il cavallo, in questo caso,è opera di Canova; la figura di Ferdinando, invece, venne realizzata da Antonio Calì.

Castel Nuovo

Castel Nuovo, meglio noto come Maschio Angioino, è forse tra tutti il monumento che maggiormente rappresenta Napoli. Imponente, antico e maestoso, il castello venne costruito nelXIII secolo da Carlo d’Angiò.

Nel corso del tempo è stato modificato attraverso diverse ristrutturazioni, alcune effettuate per volere di Alfonso d’Aragona. La struttura oggi risulta un mix perfetto tra architettura medievale e rinascimentale.

Monastero di Santa Chiara

Il Monastero di Santa Chiara, celebrato da sonetti e canzoni, è un luogo di storia e magia che si estende nel centro storico di Napoli. Si tratta di un complesso monastico maestoso e solenne, all’interno del quale è possibile ammirare ben quattro chiostri di valore monumentale, una basilica gotica e i magnifici affreschi di Giotto.

Obelisco di San Domenico

L'obelisco di San Domenico, che si trova nell’omonima piazza, è una scultura di grande valore storico e monumentale. Testimonianza dello stile barocco napoletano, esso è anche il secondo obelisco più grande del capoluogo campano.