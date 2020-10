Terra Madre torna a Mirafiori Sud con un gran galà negli orti e il miele a km 0

La Comunità Slow Food - Mirafood per la valorizzazione del quartiere Mirafiori Sud di Torino è la prima comunità Slow Food in una città e, con l’ambizioso obiettivo di valorizzare l’identità e il territorio di Mirafiori attraverso la cultura del cibo, presenta gli appuntamenti che da ottobre 2020 per sei mesi andranno ad unirsi al grande evento corale internazionale che rappresenta Terra Madre Salone del Gusto 2020.

Cene itineranti, tour tra le eccellenze del quartiere e visite ai produttori locali, talks digitali, conferenze su temi cari alla Comunità, avranno luogo grazie alle sinergie dei fondatori di Mirafood con le associazioni del territorio.

Ecco i primi tre eventi imminenti.

Sabato 10 ottobre il primo evento a inaugurare Terra Madre a Mirafiori è il Gran Galà Miraorti a Orti Generali, una serata per la raccolta fondi a sostegno di Miraorti con il coinvolgimento attivo degli ortolani di Orti Generali.

Il programma della serata prevede dalle ore 20 la cena itinerante all’aperto tra 20 piatti con verdure dall’orto cucinati dagli ortolani, asta di beneficenza, premiazioni gare di stile e culinarie e musica con Avanzi di Balera.

Miraorti è il progetto per riqualificare 6 ettari di orti in Strada del Drosso, selezionato da Bottom Up! Festival dell’Architettura di Torino per la campagna di raccolta fondi su starteed https://crowdfunding.<wbr></wbr>bottomuptorino.it/miraorti/

L’evento è sold out e si terrà nella fattoria didattica e al chiosco di Orti Generali (Strada Castello di Mirafiori 38/15 - aperto ven ore 16-22 / sab e dom ore 10-22)

Il Gran Galà Miraorti è organizzato da Orti Generali in collaborazione con Fondazione della Comunità di Mirafiori Onlus e Engim San Luca.

Sabato 24 ottobre il secondo evento di Mirafood è La Strada del Miele di Mirafiori, una passeggiata guidata a piedi e all'aperto alla scoperta dei mieli prodotti a Mirafiori e del mondo delle api urbane, condotta da Wanda Camusso di Associazione Parco del Nobile.

Il percorso prevede alle ore 15 la partenza dall'Orto WOW, nato nell'ambito del progetto europeo proGIreg, e dopo una tappa intermedia alla Cooperativa I Passi, l'arrivo all’apiario di Orti Generali. Il tour si conclude per le ore 17.

Due ore all’aria aperta per fare esperienza e conoscere la biodiversità delle piante e degli impollinatori in città, ma soprattutto per scoprire la cultura del miele e la tradizione dell’apicoltura a Mirafiori.

Partecipazione a offerta libera a sostegno degli eventi di Mirafood.

Prenotazione obbligatoria a prenotazioni@<wbr></wbr>fondazionemirafiori.it - posti limitati a 20 persone.

La Strada del Miele di Mirafiori è organizzato in collaborazione con proGIreg, Associazione Parco del Nobile e Comunità degli Impollinatori Metropolitani.

Due comunità Slow Food (Mirafood e Pollinators) per un evento a sostegno dell'impollinatori in città e alla scoperta del miele.

Sabato 7 novembre si prosegue con Dolcissima Mirafiori, evento ispirato ad Artissima in cui “l’opera d’arte” da scoprire sarà il Tronchetto di Caterina. Mirafiori, da settembre 2020, ha un dolce rappresentativo del quartiere selezionato in un contest: nel corso della giornata sarà possibile assaggiarlo nelle quattro pasticcerie di Mirafiori che lo hanno scelto e che ora lo producono. Alla colazione penseranno le pasticcerie Venere e Dell'Agnese, rispettivamente alle ore 9 e alle ore 10.30. Nel pomeriggio sarà il turno di Tony&Maria e per l'aperitivo ci si ritroverà alla pasticceria D’Arrigo. L'attesa di poter assaporare il Tronchetto di Caterina sarà accompagnata da performance musicali e teatrali.

Partecipazione libera - consumazione a pagamento.

Il Dolce di Mirafiori è un’iniziativa promossa dal progetto COM.PRO a Mirafiori, con il sostegno della Fondazione della Comunità di Mirafiori ONLUS e l’accompagnamento di Kallipolis.

I fondatori di Comunità Slow Food - Mirafood per la valorizzazione del quartiere Mirafiori Sud di Torino sono: Fondazione della Comunità di Mirafiori ONLUS, Engim San Luca, Cooperativa I Passi, Essere Anziani a Mirafiori sud, Kallipolis, Orti Generali e Associazione Bene Comune.