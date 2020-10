Bus in fiamme, Avetta (Pd): “I nuovi bus promessi? Attendere il 2022”

"Lo immaginavo e ora tutti gli eporediesi, a cominciare dai sindacati, devono mettersi il cuore in pace sull’idea della sperimentazione del trasporto elettrico a Ivrea. E poi armiamoci tutti di santa pazienza anche solo per vedere a breve qualche autobus nuovo. Questa non è affatto una buona notizia ma almeno fa chiarezza sulla differenza tra annunci e prospettive reali. L’acquisto di autobus a basse emissioni, enfaticamente comunicato dagli assessori regionali Marnati e Gabusi al convegno organizzato a Ivrea ad inizio 2020 da Cgil, Cisl e Uil, è ben lontano dal concretizzarsi. Oggi, rispondendo in Aula al mio Question Time sul bus della GTT andato in fiamme lungo la provinciale di Torre Canavese, la Giunta ha chiarito che il progetto di sostituzione dei veicoli (60 milioni di euro per la sostituzione di 300 mezzi) è stato trasmesso al ministero dell’Ambiente, che ora dovrà approvarlo, poi si potrà sottoscrivere l’accordo di programma. Per i nuovi autobus bisognerà attendere la fine del 2022. Insomma, per il momento solo annunci. Non resta che augurarci la massima attenzione alla manutenzione dei mezzi in servizio per scongiurare il ripetersi di altri incidenti”. Lo afferma il Consigliere regionale Alberto Avetta (PD), commentando la risposta degli assessori Marnati e Gabusi al Question Time relativo all'incidente che qualche giorno fa ha coinvolto il bus della Gtt.