Fridays for Future di nuovo in piazza a Torino: "Ripartire ma nel rispetto di clima e ambiente" [FOTO]

Fridays for Future di nuovo in Piazza Castello, nel pieno rispetto delle norme anti-covid: lo sciopero per il clima torna nella sua edizione italiana, attiviste e attivisti torinesi non hanno fatto mancare la propria adesione.

I manifestanti chiedono, confermando lo spirito del proprio movimento, più attenzione per il mondo che ci circonda: "Era importante ripartire anche a livello economico - afferma Elisa - ma nel rispetto di clima è ambiente: per questo, le risorse europee stanziate con il recovery fund andrebbero investite principalmente in questi settori".