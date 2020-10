I Giovani Europeisti Verdi arrivano anche in Piemonte: il gruppo nasce oggi in occasione del "Climatike strike"

I GEV "Giovani Europeisti Verdi " nascono anche in Piemonte. L'annuncio è stato dato oggi in occasione del "Climatike strike". "Saremo presenti alla manifestazione in Piazza Castello - hanno annunciato gli attivisti - con un nostro striscione che segnerà la nascita dei Giovani Europeisti Verdi anche nella nostra regione".

"Riteniamo che sia necessaria un'organizzazione giovanile radicata nelle scuole e nelle associazioni che porti avanti una serie di iniziative affinché la politica prenda atto della crisi sociale e ambientale che sta attraversando il nostro paese. Per troppi anni abbiamo assistito alla svendita ed alla distruzione del nostro territorio, ad una continua perdita di diritti sui posti di lavoro ed a una serie di scelte politiche che non hanno tenuto conto delle esigenze della nostra generazione".