Rave party a Settimo, partecipanti senza distanziamento né mascherine: intervengono i carabinieri

Stanotte, a Settimo Torinese, nell'hinterland del capoluogo piemontese, in via Cebrosa, presso una ex ditta abbandonata, i carabinieri hanno individuato un rave party con la partecipazione, al momento, di circa 300 persone.

I partecipanti, che si erano dati appuntamento grazie a messaggi sui social, non hanno rispettato le distanze di sicurezza previste dalle norme anti-Covid e soltanto in pochi portavano le mascherine. Il capannone dove si è tenuto il party aveva ospitato un evento analogo lo scorso 30 agosto.

La situazione è monitorata con pattuglie dell'Arma in attesa del deflusso che è già iniziato.