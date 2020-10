Sermig e Cottolengo, raccolti 3.550 kg di alimenti a lunga conservazione e prodotti per l'infanzia

Sabato 10 ottobre presso i supermercati Il Gigante di corso Marche 42 e via Cigna 47 e Lidl di via Bologna 120 sono stati raccolti 3.550 chilogrammi di alimenti a lunga conservazione e prodotti per l’infanzia che saranno destinati a persone e famiglie in difficoltà che ogni giorno bussano alle porte della Piccola Casa e del Sermig.