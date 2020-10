Pianezza, Villa Lascaris apre per la prima volta le sue porte con "La luce oltre la siepe"

È la prima volta che accade: Villa Lascaris, casa di spiritualità e cultura dell’Arcidiocesi di Torino, apre le porte del suo grande parco e delle sue sale per un evento – il primo di una serie che riprenderà in primavera - in cui letteratura, musica, recitazione e riflessione si compongono e offrono nuovi spunti per leggere la realtà.

L'appuntamento è a Pianezza domenica 18 ottobre, dalle ore 16 alle 18, con "La luce oltre la siepe: sguardi al di là del dolore".

Tra gli alberi secolari del parco o, in caso di maltempo, nei saloni di Villa Lascaris, un viaggio che parte da lontano, nello spazio e nel tempo, per planare verso il presente. Dalle domande di Giobbe a Dio fino ad arrivare alle risposte di Murakami, passando da Leopardi, David Foster Wallace e Voltaire, la storia dell’uomo, sia essa piccola o grande, è sempre stata percorsa da smarrimento e dolore. E, sempre, l’uomo ha trovato risposte per superarlo, andando oltre se stesso. Evolvendo.

Con il patrocinio del Comune di Pianezza, La luce oltre la siepe: sguardi al di là del dolore unisce letteratura e musica per guardare al di là di noi stessi trovando conforto nelle parole di altri, con la consapevolezza di non essere soli.